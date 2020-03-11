Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı - Son Dakika

Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı

6 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Sezai Karakoç'u tanıtmak amacıyla panel gerçekleştirildi.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde "Medeniyetimizin Dirilişi: Sezai Karakoç" etkinlikleri kapsamında şair ve yazar Sezai Karakoç'u tanıtmak amacıyla panel gerçekleştirildi.

Yaklaşık 40 şehirde 2 bine yakın öğrencinin katılımıyla yazar okumaları programları yapan Anadolu Mektebi tarafından Süleyman Nazif Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen panelde, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç ile Adana, Kayseri, Kahramanmaraş, Isparta ve Ankara'dan gelen lise ve üniversite öğrencileri Sezai Karakoç'u, öğrencilere anlattı.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Üyesi Murat Ayar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu coğrafyasından nefeslenen yazarları anlamak ve özümsemek için program gerçekleştirdiklerini belirterek, bu amaçla 12 yazar belirlediklerini söyledi.

Okuma serüveninin Mustafa Kutlu ile başladığını, Tarık Buğra, Necip Fazıl, Ahmet Hamdi Tanpınar ile devam ettiğini anımsatan Ayar, Karakoç'un doğup büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği Ergani'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Ayar, Karakoç'a ilişkin okuma yapan öğrencilerin panelde sunum yaptığını ifade ederek, "Prof. Dr. Genç'in de Sezai Karakoç'a ilişkin bir kitabı var. O da panelde, Karakoç'u anlatacak. Bu panel aynı anda farklı okullarda yapılıyor. 20 öğrencimizle 10 panel gerçekleştireceğiz." dedi.

Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı

Sezai Karakoç, Diyarbakır, Ergani, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Katar'da aynı sitede oturan 238 kişi koronavirüse yakalandı Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi

Son Dakika Haberleri
22:36 Uşak'ta devrilen motosikletin sürücüsü öldü
22:35 Yunanistan Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
22:34 Türkiye Futbol Federasyonu ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında iş birliği
22:34 Zonguldak'ta tır ile servis aracının çarpışması sonucu 1 kişi öldü
22:34 Kuveyt'te ticari uçuşlar, Cezayir'de ise Roma'ya seferler askıya alınıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 22:39:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şair ve yazar Sezai Karakoç memleketinde anlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]