Şair-yazar Leyla Mihrinaz Engin, Özalp'te öğrencilerle buluştu - Son Dakika
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Şair-yazar Leyla Mihrinaz Engin, Özalp'te öğrencilerle buluştu

12.03.2022 10:22
Şair-yazar Leyla Mihrinaz Engin, Özalp'te öğrencilerle buluştu

Şair-yazar Leyla Mihrinaz Engin Özalp ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Şair-yazar Leyla Mihrinaz Engin Özalp ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Özalp Meslek Yüksekokulunun sinema ve konferans salonunda düzenlenen buluşmada, Engin, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Öğrencilere eğitim hayatında başarılı olabilmeleri ve kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için kitap okumaları gerektiğini ifade eden Engin, hayatından kesitler anlatarak, öğrencilere tecrübelerini paylaştı.

Çocuk yaştan beri şiir yazdığını, yazılan her şeyin kıymetli olduğunu belirten Engin, insanların yazdıkça geliştiğini ve olgunlaştığını aktardı.

Öğrencilere dağıtılan kitaplarını da imzalayan Engin'e program sonunda Özalp Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Özlem Orunç Kılınç tarafından plaket verildi.

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Kaynak: AA

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