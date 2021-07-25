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Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek - Son Dakika

Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek

25.07.2021 11:01
Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek, System.String[]

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu ile 5 gün boyunca şair, yazar ve sanatçıları bir araya getirecek olan 'Edebiyat Günleri'nin yarın başlayacağı bildirildi.

Kartal Belediyesi'nin organizasyonu ile 5 gün boyunca şair, yazar ve sanatçıları bir araya getirecek olan 'Edebiyat Günleri'nin yarın başlayacağı bildirildi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çağdaş Edebiyat Kültür Sanat Eğitim Derneği'nin düzenlediği Edebiyat Günleri, 26-30 Temmuz tarihleri arasında şair-yazar ve sanatçıları ağırlayacak. Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda gerçekleşecek olan ilk etkinliğin konukları; yazar Ayşe Övür ile eğitimci-şair-yazar Niyazi Yaşar olacak. "Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Edebiyatımızda Kadın" konusunun ele alınacağı program, saat 18.00'de başlayacak.

"EDEBİYATIN PENCERESİNDEN KADIN, SANAT VE İKTİDAR KONUŞULACAK

27 Temmuz Salı günü gerçekleşecek olan ikinci etkinlik ise Kartallı Kazım Meydanı'nda Hilal Karahan, W. Bahadır Bayrıl, Ali Günvar, Ayça Erdura, Nur Saka, Cevat Hikmet Erdem ve Dilruba Nuray Erenler'in katılımı ile saat 18.00'de yapılacak. Katılımcılar, "Edebiyatın Penceresinden Kadın, Sanat ve İktidar" adlı söyleşileri ile edebiyatseverler ile buluşacak.

"ŞİDDETE KARŞI BARIŞ DİLİ"

Esentepe Mehmet Ali Büklü Parkı ise, 28 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de düzenlenecek olan etkinliğe ev sahipliği yapacak. Kartal Belediyesi'nin çalışmaları ile geçtiğimiz günlerde hizmete sunulan sosyal tesisi de içinde barındıran Mehmet Ali Büklü Parkı'nda edebiyatseverler; Av. Celal Ülgen, Elfin Tataroğlu, C. Hakkı Zariç, Nisa Leyla, Taner Sezgin, Olcay Kasımoğlu, İsmet Yalçın, Hüseyin Aslan, Ata Yiğiz, Çiya Andok, Ali Rıza Gelirli, Nur Saka, Raif Zor, Hayrettin Erenler, Metin Kaya, Niyazi Yaşar ve Cevat Hikmet Erdem'in eşlik edeceği "Şiddete Karşı Barış Dili" adlı söyleşiyi dinleyebilecek.

"TÜRKLER VE ŞİİRLER" KONUŞULACAK

Etkinliğin 5. gününde Cevizli Komşuluk ve Dayanışma Meydanı; şair-sanatçı; İsmail Üstündağ, Birgün Tekin, Şenol Açınkaya, Aslan Seymen, Ulviye Altay Yetmez, Aliye Cana Özkeskin, Dilara Ersoy, Firdevs Darı, Fahri Selvi, Mehmet Şerif Kaplan, Efe, Emre Korkmaz, Duran Arlı, Yaşar Saban, Ayhan Akgül, Halil Müftüoğlu, Engin Gök ve Ayser Bektaş'ı ağırlayacak.  "Türkler ve Şiirler" konusunun ele alınacağı söyleşi, 29 Temmuz Perşembe günü 18.00'de gerçekleşecek.

SON PROGRAM YAKACIK BAYRAM DEMİRKOL PARKI'NDA YAPILACAK

Edebiyat Günleri'nin finali ise Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda yapılacak. 30 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de gerçekleşecek olan programda Sakine Düzce, Ayşegül Bayar Kaya ve Nalan Çelik "Sanatın Suç İmgesi" konusunda bir söyleşi gerçekleştirecek.

Sanat ile yoğrulmuş ve sanattan beslenen bir kültür oluşturmak adına Kartal'da gerçekleştirecekleri kültür sanat etkinliklerini artırarak, medeni bir toplumun olmazsa olmazı sanatın tüm dallarını Kartal'da yaşatacaklarını ifade eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ilçe sakinlerini Edebiyat Günleri'ne davet etti.


Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek

Kartal Belediyesi, Edebiyat, Yakacık, Kartal, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Şair, yazar ve sanatçılar Edebiyat Günleri'nde bir araya gelecek - Son Dakika


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