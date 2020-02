Şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirlerini okuyup türkülerini söylediler - Son Dakika

Sultanönü Şiir Akşamları Şöleni'nde Eskişehir Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (EŞYODER)'e üye şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirler okuyup türküler söylediler.



Odunpazarı Kent Konseyi binasında düzenlenen etkinliğin sunumunu şair ve yazar Ramazan Terzioğlu yaptı. Soğuk kış mevsimi olmasına rağmen aralıksız olarak her hafta şiir ve türkü etkinlikleri düzenlediklerini belirten EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Her hafta bir konu belirleyip, bununla ilgili şairlerimiz şiirler yazıyorlar ve bunları etkinlilerimiz de düzenli olarak okuyorlar. Ozanlarımız da her hafta belirlenen konu ile ilgili türküler besteliyorlar ve bu türküleri sazları eşliğinde etkinliklerimizde söylüyorlar. Bu haftaki etkinliğimizin konusunu 'sevgi ve saygı' olarak belirledik. Sevgi ve saygı konusunda şairlerimiz içlerinde gelen bir ilhamla şiirler yazdılar ve bu şiirleri etkinliğimizde coşkulu bir şekilde okudular. Ozanlarımızdan Gülsüm Turan ve Sebahat Çetin; sevgi ve saygı konusu ile ilgili türküler bestelediler ve sazları eşliğinde türküler söylediler. Saygı ve sevgi olmadan güven, huzur, mutluluk ve gelişimden söz etmek oldukça zordur. Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde ise, başarı vardır" dedi. - ESKİŞEHİR