Şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirlerini okuyup türkülerini söylediler - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirlerini okuyup türkülerini söylediler - Son Dakika

Şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirlerini okuyup türkülerini söylediler

6 saat önce

Sultanönü Şiir Akşamları Şöleni'nde Eskişehir Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (EŞYODER)'e üye şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirler okuyup türküler söylediler.

Şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirlerini okuyup türkülerini söylediler, System.String[]

Sultanönü Şiir Akşamları Şöleni'nde Eskişehir Şairler, Ozanlar ve Yazarlar Derneği (EŞYODER)'e üye şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirler okuyup türküler söylediler.


Odunpazarı Kent Konseyi binasında düzenlenen etkinliğin sunumunu şair ve yazar Ramazan Terzioğlu yaptı. Soğuk kış mevsimi olmasına rağmen aralıksız olarak her hafta şiir ve türkü etkinlikleri düzenlediklerini belirten EŞYODER Başkanı Ertuğrul Şakar, "Her hafta bir konu belirleyip, bununla ilgili şairlerimiz şiirler yazıyorlar ve bunları etkinlilerimiz de düzenli olarak okuyorlar. Ozanlarımız da her hafta belirlenen konu ile ilgili türküler besteliyorlar ve bu türküleri sazları eşliğinde etkinliklerimizde söylüyorlar. Bu haftaki etkinliğimizin konusunu 'sevgi ve saygı' olarak belirledik. Sevgi ve saygı konusunda şairlerimiz içlerinde gelen bir ilhamla şiirler yazdılar ve bu şiirleri etkinliğimizde coşkulu bir şekilde okudular. Ozanlarımızdan Gülsüm Turan ve Sebahat Çetin; sevgi ve saygı konusu ile ilgili türküler bestelediler ve sazları eşliğinde türküler söylediler. Saygı ve sevgi olmadan güven, huzur, mutluluk ve gelişimden söz etmek oldukça zordur. Nerede karşılıklı sevgi ve saygı varsa orada itimat ve itaat vardır. İtimat ve itaatin olduğu yerde huzur vardır. Huzurun olduğu yerde ise, başarı vardır" dedi. - ESKİŞEHİR

Kent Konseyi, Odunpazarı, Eskişehir, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yüzlerce kişinin öldüğü Çin'de insanlar evlerinde yaka paça gözaltına alınıyor
Dükkanının önüne kardan kadın yapan esnafın müşteri potansiyeli arttı ABD'de bir sapık öğretmen skandalı daha! Öğrencisine uyuşturucu verip ilişkiye girdi

Son Dakika Haberleri
19:41 Ünlü manken umreye gitti!
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 19:46:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şairler ve ozanlar, 'sevgi ve saygı' konulu şiirlerini okuyup türkülerini söylediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]