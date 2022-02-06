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"Şairler ve Şarkılar" konseri, 8 Şubat'ta CRR'de sahnelenecek - Son Dakika

"Şairler ve Şarkılar" konseri, 8 Şubat'ta CRR'de sahnelenecek

06.02.2022 19:06
"Şairler ve Şarkılar" konseri, 8 Şubat'ta CRR'de sahnelenecek

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, "Şairler ve Şarkılar" başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, "Şairler ve Şarkılar" başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Konserde, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın aralarında olduğu şairlerin, Mesut Cemil, Osman Nihat Akın, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl gibi besteciler tarafından notaya dökülen şiirleri seslendirilecek.

Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu'nun konserde, aşk, hüzün, sevinç ve İstanbul temalı ölümsüz eserlerden oluşan repertuvar, dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserde ayrıca, Merve Utandı Kalkan, Leyla Ertem, Selin Yücesoy, Esra İpekçioğlu, Sait Berker Seymenoğlu, Alican Aygün, Yaşar Binici ve Murat Avşar solist olarak yer alacak.

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Ümit Yaşar Oğuzcan, İstanbul, Konser, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Şairler ve Şarkılar' konseri, 8 Şubat'ta CRR'de sahnelenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Şairler ve Şarkılar" konseri, 8 Şubat'ta CRR'de sahnelenecek - Son Dakika
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