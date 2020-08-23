Sait Faik Abasıyanık Ortaokulundan LGS'de üstün başarı - Son Dakika

Sakarya'da Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) 55 öğrencisini nitelikli okullara göndererek üstün başarı sağladı.

Adapazarı ilçesinde Yenikent bölgesinde yaklaşık 1000 öğrencisiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam eden Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu, "Erasmus+KA101, TÜBİTAK, Eko-Okul, TEMA Ortaokulu ve e-Twinning" gibi ulusal ve uluslararası birçok proje ile sportif ve sosyal sorumluluk projelerinde yer aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen öğrencilerini son yapılan LGS sınavına da en iyi şekilde hazırlayan okul eğitimcileri, veli, öğretmen ve öğrencileriyle uzaktan eğitim sürecinde sağladıkları koordinasyon sayesinde 55 öğrencisini nitelikli okullara göndermeyi başardı.

Sınav sonuçlarına göre 25 Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu öğrencisi, biri Ankara Fen Lisesi olmak üzere çeşitli fen liselerine, 12 öğrenci Sakarya Anadolu Lisesine, 5 öğrenci Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesine, 13 öğrenci Anadolu İmam Hatip ve Mesleki Teknik Anadolu Liselerinde okumaya hak kazandı.

Okul müdürü Zekeriya Kara, ortaya konulan bu başarının devamını sağlamak adına öğretmenlerin eğitim faaliyetlerini yaz tatilinde de sürdürdüğünü söyledi.