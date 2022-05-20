Sait Faik'in beş hikayesi İş Sanat'ın YouTube kanalında dinlenebilecek - Son Dakika
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Sait Faik'in beş hikayesi İş Sanat'ın YouTube kanalında dinlenebilecek

20.05.2022 14:59
Sait Faik'in beş hikayesi İş Sanat'ın YouTube kanalında dinlenebilecek

Sait Faik Abasıyanık???????'ın beş hikayesi, İş Sanat'ın edebiyat ile müziği bir araya getirdiği dinletilerde sunulacak.

Sait Faik Abasıyanık???????'ın beş hikayesi, İş Sanat'ın edebiyat ile müziği bir araya getirdiği dinletilerde sunulacak.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, "Şehir Amber Kokacak" başlıklı dinleti, 23 Mayıs 20.30'da İş Sanat'ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Abasıyanık'ın "Müthiş Bir Tren", "Havuz Başı", "Balıkçısını Bulan Olta", "Yüksekkaldırım", "Serseri Çocuk ve Köpek" hikayeleri, eski bir radyo kayıt stüdyosunun canlandırıldığı sahne düzeninde okunacak.

Atilla Birkiye'nin hazırladığı, müzik yönetmenliğini Serdar Yalçın'ın üstlendiği, Mehmet Birkiye'nin sahneye uyguladığı dinletide, Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar ve Hakan Gerçek hikayeleri seslendirirken, sanatçılara Seda Subaşı ve Şemsa İdil Ural eşlik edecek.

Etkinlik, ilk gösterim tarihinden itibaren İş Sanat'ın YouTube kanalından izlenebilecek.

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Kaynak: AA

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