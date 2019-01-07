Sait Karafırtınalar: "Bomba Gibi Geliyoruz"

- Sait Karafırtınalar: "Bomba gibi geliyoruz" Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: "İlk hedefimiz ligi ilk 2 içinde bitirmek"ANTALYA - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Antalya kampında konuştu.

- Sait Karafırtınalar: "Bomba gibi geliyoruz"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar:

"İlk hedefimiz ligi ilk 2 içinde bitirmek"



ANTALYA - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Antalya kampında konuştu. İkinci yarıya bomba gibi gireceklerini söyleyen Karafırtınalar, "Hedefimiz ligi ilk 2 sıra içinde bitirmek. İlk 6'nın içinde mutlaka olacağız" diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig'e çok iyi bir giriş yapan ancak son haftalarda düşüşe geçerek ilk yarıyı 7. sırada tamamlayan Boluspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor. Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, Belek'teki kampta İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Takımda eksik bölgeleri olmamasına rağmen rotasyon için 3 transfer yapacaklarını söyleyerek sözlerine başlayan tecrübeli teknik adam, "Eksik bölgemiz yok ama rotasyonda kullanacağımız oyuncu sıkıntısı var. 3 bölgeye takviye yapmamız gerekiyor. 3 oyuncu almayı düşünüyoruz. Ekstra bir transfer düşünmüyoruz. İlk yarı bizim adımıza 10 maçlık inanılmaz bir performansla başladı. Sonrasında 6 maçlık bir düşüş yaşandı. Bunun çeşitli nedenleri var. Bu nedenleri biz teknik ekip olarak kendi üzerimize düşeni aldık, oyuncular kendi üzerine düşeni aldı, yönetim de kendi üzerine düşeni aldı. Bundan sonra aynı hataları yapmamak için çalışmalar yapıyoruz. İlk yarıdaki 10 maçlık performans hem bizi hem kamuoyunu ümitlendirdi. Aynı oyunu oynarsak, sonlarda bu hataları yapmayız. İlk 2 takımın içinde olmak için elimizden geleni yapacağız. Olmazsa da ilk 6'nın içinde mutlaka yer alacağız. 2 sene üst üste Play-Off oynayan tecrübeli bir takım var. İlk önce hedefimiz Play-Off'a kalmamak. Kalırsak da üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Hatalarımızdan ders çıkardık"

Son yıllarda Boluspor'un Süper Lig'e çıkma şansını birçok kez Play-Off'ta kaybetmesiyle ilgili konuşan Sait Karafırtınalar, "Bizden önceki yıllarda da yaşanan bazı sıkıntılar oldu Play-Off'ta. Ama hiçbir şey ne iyi, ne de kötü olarak sonsuza kadar devam etmez. Mutlaka bir yerlerden döner. Önemli olan hatalardan ders çıkarıp özeleştiri yapabilmek. Biz bunu fazlasıyla yaptık. Oyuncularımız da bize neler kazandırabileceklerini biliyorlar. İşin oraya kalmasını istemiyoruz ama kalırsa da mücadelemizi yapacağız sonuna kadar. Bu durum çok fazla fobi oluşturmadı. Daha fazla konsantre olacağımızı düşünüyorum" dedi.

"VAR sistemi olsaydı 9 puanımız daha olurdu"

Takımın yaşadığı düşüş döneminde 3 oyuncusunun kırmızı kart cezalısı olduğunu hatırlatan Karafırtınalar, "Melih çok skorer ve takım için önemli bir oyuncuydu ama sezonu kapattı. 3 maçta direkt sonuca etki eden hakem hataları vardı. Bunun dışında, açıklayamayacağım bazı iç sorunlarımız da vardı. Bunları hallettik. Çok iyi bir çıkış yakalayan bir takımın bir anda tepetaklak aşağı inmesi normal bir şey değildi. 1 maç kaybedip, 1 maç berabere kalırsın ama bu durum çok farklıydı. Benim antrenörlük kariyerimde böyle bir şey yok. Başkanımız da bize güvendi, bizden kaynaklanmadığını bildiği için bizimle devam kararı aldı. Son 2 maçta da iyi takımlarla berabere kaldık. Altınordu çok dinamik oyunculardan kurulu bir takım. Eskişehir de iç sahada seyirci baskısıyla çok etkili oynuyor. Arada da bir de kupa maçı oynadık. 1 haftada 3 maç yaptık. İkinci yarıya çok iyi hazırlanıyoruz. Eksiklerimizi tamamlıyoruz ve lige bomba gibi gireceğiz" dedi. VAR sistemiyle ilgili olarak da konuşan Karafırtınalar, "Şu anda abartmıyorum ama VAR sistemi bizim ligimizde olsaydı, 9 puanımız daha olacaktı" açıklamasını yaptı.

"Türk insanı, neler yapabileceğini gösterdi"

Futbolcular ve teknik adamlar hakkında Süper Lig ve 1. Lig ayrımı yapılmasının yanlış olduğunu sözlerine ekleyen Sait Karafırtınalar, "Her zaman şartlara göre değerlendirmek lazım. Oyuncunun oynadığı takıma göre performansı artabiliyor. Teknik adamları da takımlar farklı bir duruma getirebiliyor. İmkanlar verildiği takdirde Türk insanının neler yapabileceklerini biz gösterdik daha önce. Teknik adam konusunda da bu böyle olacaktır. Birçok arkadaşımız Süper Lig'de başarılı oldu. Böyle bir önyargıya katılmıyorum. Ben hem Süper Lig'de hem de 1. Lig'de başarılı olabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

"Çok iyi gelen bir nesil var"

Süper Lig'deki bütün teknik adamların Türk olmasının diğer teknik adamların da önünü açtığını söyleyen Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kesinlikle diğer hocaların önünü açtı bu durum. Böyle olmasında da fayda var. Çok farklı bir şey yapmıyorlar. Günümüzde antrenman bilimi, teknik-taktik aynı. Sadece görüşler farkı oluşturuyor. Bizde de çok vizyonlu teknik adamlar var. Yeni gelen bir nesil var ve çok da başarılılar ve inşallah devam ederler" dedi. Birçok teknik adamı başarılı bulduğunu da sözlerine ekleyen Karafırtınalar, "Erkan hoca, Bayram hoca, Mehmet hoca çok başarılı, Hüseyin Eroğlu hocam çok başarılı. İsmini sayamadıklarım da bağışlasınlar. Hepsi çok başarılılar. İnşallah Allah hepsinin yolunu açık eder, her şey istedikleri gibi olur" diyerek sözlerini tamamladı.

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