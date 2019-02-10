Son Dakika Haberleri: Sait Karafırtınalar: "Büyük Altay Geri Döndü"

Sait Karafırtınalar: "Büyük Altay Geri Döndü"

55 dakika önce

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İstek ve arzu üst seviyedeydi.

Sait Karafırtınalar:
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "İstek ve arzu üst seviyedeydi. Alt sıralardan kurtulmak için kazanılması gereken bir maçtı. Büyük Altay geri döndü" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, alt sıralardan kurtulmak için kazanılması gereken bir maç olduğunu belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum. 2-0'dan 3-2 kazanmak kolay şey değil. Zoru kolay yaptılar. Buraya kadar gelen ve yağmur altında bizi destekleyen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Oynanan oyun mağlup durumdayken de bizdeydi. İki basit hatalardan kalemizde golleri gördük. Sadece 1 oyuncu değişikliğiyle sistemi komple değiştirdik. Neticesinde 3 golle maçı aldık. 2 tane de gol pozisyonu kaçırdık, maç daha farklı da bitebilirdi. Büyük Altay geri döndü" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 07:20 Kaynak: İHA

Adanaspor, Sait Karafırtınalar, Altay, Spor
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