Sait Karafırtınalar: "Farklı kazanabilirdik ama olmadı" - Son Dakika

Sait Karafırtınalar: "Farklı kazanabilirdik ama olmadı"

Adana Demirspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından konuştu.

Adana Demirspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından konuştu. Karafırtınalar, 3-2 mağlup olmalarına karşın farklı kazabilecekleri bir futbol oynadıklarını söyledi.


TFF 1. Lig'in 33. hafta mücadelesinde Adana Demirspor'a sahasında 3-2 mağlup olan Ümraniyespor'da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Karafırtınalar, ligde şanslarının devam etmediğine dikkat çekerek, "Şansımız devam etseydi motivasyonu yüksek maçlar olacaktı. Maçı 2 devre halinde yorumlayabiliriz. İlk devrede istemediğimiz bir form çizdi takımımız. Hakem de formsuzdu. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler pozitif etki yaptı. İkinci yarıda oynanan oyun, istediğim takım. Farklı da kazanabilirdik. 6-7 net pozisyon, verilmeyen bir penaltı pozisyonumuz var. Ben devre arasında oyuncularıma karakter koyun dedim ve onlar da gerekeni yaptılar. Haftaya Erzurumspor maçında da aynı mücadeleyi gösterip sezonu kazasız belasız bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sait Karafırtınalar, Adana Demirspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 19:58 Kaynak: İHA

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23:19
Kayıt parası ile velileri dolandırmakla suçlanan okul yöneticisi tutuklandı
22:30
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
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