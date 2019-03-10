Son Dakika Haberleri: Sait Karafırtınalar: "Hangimiz Ligin 1. Takımıyız Belli Değil"

Sait Karafırtınalar: "Hangimiz Ligin 1. Takımıyız Belli Değil"

1 saat önce

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında liderlik yarışını sürdüren Gençlerbirliği altın değerinde bir 3 puan kazandı.

Sait Karafırtınalar:
Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında liderlik yarışını sürdüren Gençlerbirliği altın değerinde bir 3 puan kazandı. Başkent temsilcisi sahasında Altay'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Ligde oynadığı son 4 maçtan galip çıkmasını bilen Altay'da evdeki hesap çarşıya uymadı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında, Eryaman Stadında oynanan Gençlerbirliği - Altay maçını konuk ekip 1-0 kaybetti. İzmir temsilcisinin 4 maçlık galibiyet serisine son veren Gençlerbirliği, zirve yarışında çok önemli bir 3 puan kazandı. Altay takımında, maç öncesi ligin gol krallığında zirvede bulunan Paixao, Gençlerbirliği karşısında ağları havalandıramadı.

Maç sonunda düzenlenen basın toplantısına katılan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Altay büyük oynadı. Sahada ilk dakikadan son dakikaya kadar sahanın hakimiydik. Maç boyunca kaleye ulaşan bir şutları vardı o da penaltıydı. Hangimiz ligin 1. takımıyız belli değil. Beraberliğe yakındık diyemeyiz çünkü rakibimizden daha iyi oynadık biz burada 3 puanı kaçırdık. Nasip değilmiş, kaleci Emrullah'ı kutluyorum. Bugün sahada mücadele edenler haricinde yedek kulübesindekiler de kenetlenerek performans sergiledi. Biz bugün maçı oyuncularımızın kötü oyunundan değil, Emrullah'ın performansından dolayı kaybettik" ifadelerini kullandı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 09:56 Kaynak: İHA

Altay, Gençlerbirliği, Spor
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