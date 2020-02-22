Sait Karafırtınalar: "İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz' - Son Dakika Spor

Sait Karafırtınalar: "İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"

6 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'daki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.

Sait Karafırtınalar:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'daki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, alınan 3 puandan ötürü oyuncularını kutlayarak, "Camiaya hayırlı olsun, uzun süre sonra 3 puanla tanıştık. Bu galibiyet bize öz güven kazandıracaktır. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Aslında rakipten çekiniyorduk. Tek pozisyon verdik, 7-8 pozisyona girdik. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkiydi. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Sait Karafırtınalar, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:48 Kaynak: İHA
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