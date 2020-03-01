Sait Karafırtınalar: "İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz' - Son Dakika Spor

Sait Karafırtınalar: "İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz"

6 saat önce

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Sait Karafırtınalar:

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.


TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor ile 1-1 beraber kaldı. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınarlar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu anlatarak, "Maçın basında beklemediğimiz pozisyonda gol yedik. Toparlanıp, dengeyi sağladık. Üstünlüğü ele aldık. Bunu Bursaspor'a karşı yapmak kolay değil. Devre arası takımı biraz motive ettik. Değişiklikler olumlu etki etti. Pozisyonlarımızı çoğalttık. Kazanabilirdik ama Bursaspor'dan alınan 1 puan da değerli. İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sait Karafırtınalar, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 04:58 Kaynak: İHA
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