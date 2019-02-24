Son Dakika Haberleri: Sait Karafırtınalar: "Kazandığımız İçin Mutluyum"

Sait Karafırtınalar: "Kazandığımız İçin Mutluyum"

1 saat önce

Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresunspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Sait Karafırtınalar:
Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Giresunspor galibiyetinin ardından, "Kazandığımız için mutluyum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Altay, deplasmanda Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyuncularımı kutluyorum önemli bir galibiyet. Buraya gelirken bu haftanın ne kadar önemli olduğu konuştuk. Çok değerli bir üç puan aldık. Bu sahada 10 kişi 70 dakika mücadele edip, Giresun gibi forveti olan bir takıma karşı kolay bir şey değildi, bunu başardılar. Birkaç tane pozisyonumuz var, direkten dönen topumuz var. Skor da önemli. Üç puan kazandığımız için mutluyum" dedi. - GİRESUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 04:38 Kaynak: İHA

Spor
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