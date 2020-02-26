Sait Karafırtınalar: "Maçı kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika
Son Dakika Spor Sait Karafırtınalar: 'Maçı kazandığımız için mutluyuz' - Son Dakika Spor

Sait Karafırtınalar: "Maçı kazandığımız için mutluyuz"

6 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-0 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Sait Karafırtınalar:

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, 1-0 kazandıkları Adanaspor maçı sonrası, "Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum" dedi.


Ümraniyespor, ligin 24. haftasında deplasmanda Adanaspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktörü Karafırtınalar, maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Kazandığımız için mutluyuz, oyuncularımı kutluyorum. İki haftadır üst üste kazanıyoruz, bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Oyuncularımdan hem oyun hem skor anlamında memnunum. Maçın başından sonuna kadar kazanmayı hak ettik. Sezon sonunda ilk 6'da olmak istiyoruz, bu tür maçlardan puan almalıyız. Önümüzde Bursaspor maçı var, bu maçı unutup ona hazırlanacağız" diye konuştu. - ADANA

Sait Karafırtınalar, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Canlı yayında "Elimde belgeleri var" deyip duyurdu: Koronavirüs korkutmaya yönelik bir virüs
Kruse, Ersun Yanal'ın taktiğine alışamadı Okan Buruk, oyuncularına inanıyor: 2-0'lık galibiyet bizi bu turdan çıkarabilir Lyon, evinde Juventus'u 1-0 mağlup etti

Son Dakika Haberleri
23:42 Usta oyuncudan şaşırtan Coronovirüs açıklaması
23:13 Aleyna Tilki'nin klip imajı sosyal medyayı salladı
22:09 Yoğun bakımda tedavi gören Muhterem Nur'un hayati tehlikesi sürüyor
21:45 Hadise sosyal medyada yaptığı paylaşımla adeta aşkını haykırdı
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 04:18:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Sait Karafırtınalar: "Maçı kazandığımız için mutluyuz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]