Sait Karafırtınalar Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörülük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Ümraniyespor'da, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşmaya varıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL