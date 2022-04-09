SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır - Son Dakika

Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe YDK başkan adayı Nail Kır, "Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Sait Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de değişime hazır olun derken kulübün ihtiyacı olan projeleri tespit ettiklerini ifade eden Sait Yılmaz, "İlk günden beri ortaya koyduğumuz ayağı yere basan projelerimizin diğer adaylarca da dillendirildiğini görmekteyiz. Fenerbahçe bizden ne bekliyor bunu iyi anlamak lazım. Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır. YDK daha aktif hale gelmelidir. Sadece divan toplantı günleri değil her gün ulaşılır divan kurulu olmalıdır. Bundan böyle asla yalnız olmayacaksınız" diye konuştu.

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-Sait Yılmaz'ın açıklamaları