SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır - Son Dakika
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SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır

09.04.2022 11:23

Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdırMustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe YDK başkan adayı Nail Kır, "Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir.

Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır

Mustafa AKIN-Kaan ÜLKER/İSTANBUL,(DHA) - Fenerbahçe YDK başkan adayı Nail Kır, "Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır" dedi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu (YDK) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Sait Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de değişime hazır olun derken kulübün ihtiyacı olan projeleri tespit ettiklerini ifade eden Sait Yılmaz, "İlk günden beri ortaya koyduğumuz ayağı yere basan projelerimizin diğer adaylarca da dillendirildiğini görmekteyiz. Fenerbahçe bizden ne bekliyor bunu iyi anlamak lazım. Yüksek divan kurulu saygınlığını artırmalı. İşlevi yeniden tesis edilmelidir. Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır. YDK daha aktif hale gelmelidir. Sadece divan toplantı günleri değil her gün ulaşılır divan kurulu olmalıdır. Bundan böyle asla yalnız olmayacaksınız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜÜ DÖKÜMÜ:

-Sait Yılmaz'ın açıklamaları

SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır
SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır
SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır

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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Sait Yılmaz: Güçlü bir Fenerbahçe lobisi kurulmalıdır - Son Dakika


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