Üye Girişi
SAK-E, afet bölgesine umut oldu - Son Dakika

SAK-E, afet bölgesine umut oldu

17.08.2021 15:02
SAK-E, afet bölgesine umut oldu, System.String[]

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere afet bölgesinde yoğun çaba sarf etti.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), yaşanan sel felaketinin yaralarını sarmak üzere afet bölgesinde yoğun çaba sarf etti. Kurtarma faaliyetleri sırasında yardım eli uzatılan birçok vatandaşın yanı sıra bölgede incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da, özverili çalışmalarından dolayı SAK-E'ye teşekkür etti.

Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E), Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi dolayısıyla zor durumda kalan afetzedelere adeta umut oldu. Arama kurtarma konusunda eğitimli 20 gönüllüden oluşan ekip, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda bölgedeki çalışmalarını gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, afet sonrasında mahsur kalan birçok vatandaşımız kurtarıldı. Bunun yanı sıra zor durumdaki hayvanlar da kurtarılırken kapanan köy yolları kazma kürek yardımıyla açıldı, birçok erzak ve yardım malzemesi vatandaşlarımıza ulaştırıldı. Bölgedeki tüm çalışmaları yakından takip eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, SAK-E'ye özverili çabalarından dolayı teşekkür etti.

Hızla harekete geçildi

Afet haberini alır almaz harekete geçen SAK-E, hazırlıklarını hızla tamamlayıp bölgeye doğru yola çıktı. Ekibin ilk durağı, aynı zamanda Sultangazi'nin kardeş ilçesi olan Kastamonu- Çatalzeytin oldu. Çatalzeytin'de vakit kaybetmeden çalışmalara başlayan ekip, AFAD'ın koordinasyonuyla ihtiyaç duyulan her alanda afetzedelerin yardımına koştu. Zamanla yarışan SAK-E ekibi, Çatalzeytin'den sonra Kastamonu'nun İnebolu, Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde ve bu ilçelere bağlı birçok köyde çalışmalarını yoğun ve hızlı bir şekilde sürdürdü. Binalarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşa ulaşıldı, kapanan birçok köy yolu kazma kürek yardımıyla açıldı ve çok sayıda yardım malzemesi vatandaşlara ulaştırıldı.

Yardım seferberliği

Afetten etkilenen köyler arasında Çatalzeytin'e bağlı Celaller Köyü de vardı. İlçe merkezine 12 km uzaklıkta köyün yolları çamur dolayısıyla kapandığından köye ulaşım sağlanamıyordu. Buradaki yaşlı bir vatandaşın acil müdahaleye ihtiyaç duyduğu haberi üzerine SAK-E hemen harekete geçti. KOAH hastalığından dolayı fenalaşan vatandaşa ulaşan SAK-E, çamur dolayısıyla araçların büyük oranda işlevini yitirdiği yollarda, Jandarma ile birlikte yaşlı hastayı önce ilçe merkezine, ardından da hastaneye ulaştırdı.

Mutluluk dolu bir buluşma

SAK-E ekibi, Sultangazi'de ikamet eden ancak yaz tatili için Kastamonu'da bulunan yaşlı bir çifte de yardım etti. Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Karaman Köyü'nde oturan anne babalarından haber alamayan ve büyük endişeye kapılan yaşlı çiftin çocukları, sosyal medya üzerinden SAK-E'ye ulaşarak yardım istediler.

Normalde Sultangazi'de oturan fakat yaz tatili için gittikleri Karaman Köyü'nde sel felaketine yakalanan yaşlı çift için hemen harekete geçen ekip hızla köye ulaştı. Ekip, Hatice ve Halim Kamer çiftini sağ salim görünce büyük mutluluk yaşadı. İletişim hatlarında yaşanan kesintiden dolayı Sultangazi'deki çocuklarıyla iletişim kuramayan yaşlı çifti ekip, çocuklarıyla görüntülü olarak görüştürdü. Anne babalarını sağ salim gören yaşlı çiftin çocukları çok mutlu oldular ve SAK-E'ye teşekkür ettiler.

Hayvanlar unutulmadı

Ani sel baskınından kurtulamayan bir ineğin çamura saplanıp mahsur kaldığı haberi üzerine SAK-E yardım etmek üzere harekete geçti. Bir derenin ortasında mahsur kalan ve iki gündür kurtarılmayı bekleyen inek, AFAD ve JAK ile birlikte halat yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

'Ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum'

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinin tüm Türkiye'yi derinden üzdüğünü Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, bölgede oluşan felaketin yaralarını ülke olarak el ele vererek, birlikte saracağımızı vurguladı.

Başkan Dursun, "Böyle afet zamanları birlik ve beraberliğimizin en üst seviyede olması gereken zamanlardır. Hep birlikte, el ele vererek oradaki vatandaşlarımızın yardımına koşacağız, yaraları birlikte saracağız. Bu anlayışla bizler de, bu gibi durumlar için hazırladığımız Sultangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibimizi (SAK-E) hemen bölgeye gönderdik. Büyük bir istekle harekete geçerek bölgeye giden arkadaşlarımız, oradaki vatandaşlarımız için ellerinden gelen çabayı gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı, canı gönülden teşekkür ediyorum. Afet bölgesinde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Rabbim, bizlere bir daha böyle afetler göstermesin diye dua ediyorum." dedi. - İSTANBUL

SAK-E, afet bölgesine umut oldu
SAK-E, afet bölgesine umut oldu
SAK-E, afet bölgesine umut oldu
SAK-E, afet bölgesine umut oldu
SAK-E, afet bölgesine umut oldu
SAK-E, afet bölgesine umut oldu
SAK-E, afet bölgesine umut oldu

Arama Kurtarma, Sultangazi, Hisarcık, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel SAK-E, afet bölgesine umut oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı 15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar 15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede? 15:08 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi 14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı 14:25 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın 14:05 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi 13:55 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti 12:58 Almanya, 135 kişilik gönderdiği uçakla Afganistan'dan yalnızca 7 kişiyi tahliye etti

Son Dakika Haberleri
15:35 Sarı-Kırmızılı kulüpten ayrılan Martin Linnes, Molde ile resmi sözleşmeye imzayı attı
15:16 Tartıştığı adamın yüzüne tüküren arkadaşı Irmak Arıcı hakkında konuşan Mustafa Ceceli: Zamanla bunu da aşar
15:14 Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı
15:07 Afgan gazeteci, Pentagon Sözcüsü'ne gözyaşları içinde sordu: Cumhurbaşkanım nerede?
14:51 Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi
14:25 Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı
14:24 17 Ağustos Mezarlığında üzen detay! Depremde hayatını kaybeden aileden 9 kişinin mezarı yan yana, hepsinin ölüm tarihi aynı
14:04 Alpaslan'ın deparı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı: Benim peşimden böyle koşmadın
13:57 Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor
13:54 Taliban'dan kaçmak uğruna uçağın tekerine asılan Afgan'ın son çırpınışları saniye saniye kaydedildi
Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı Karadeniz'in sevilen seslerinden şarkıcı Cimilli İbo son yolculuğuna uğurlandı         
15:37
Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı Olay kadar iğrenç savunma! Engelli kadına cinsel saldırıda bulunan zanlının söyledikleri şaşkınlık yarattı         
15:17
Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı Kerem'e şiddet uygulayan Marcao, G.Saray'ın bugünkü antrenmanında yer almadı         
15:14
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'a, afet tecrübesi olan Dereli Kaymakamı atandı         
15:04
Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı Afganistan'da tarihi anlar yaşandı! Taliban yetkilisi televizyon kanalına çıkıp kadın spikerle röportaj yaptı         
14:26
Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı? Gölcük Depremi'nin 22'nci yıldönümünde tüyler ürperten sosyal deney! Caddede o cümle yankılandı: Sesimi duyan var mı?         
14:16
Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor Eski eşine yüklü miktarda nafaka ödeyen Serdar Ortaç isyan etti: Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor         
13:58
Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi Fenerbahçe'den manidar paylaşım! Marcao'nun Kerem'e saldırmasını, Sosa ve Arda üzerinden eleştirdi         
13:35
Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu Köylüler ihbar etti, jandarma harekete geçti! Genç adam silahla başından vurulmuş halde bulundu         
12:45
Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular Kötü kokuya dayanamayan komşular gerçeği ortaya çıkardı! Profesörün çürümüş cesedini evde buldular         
12:33
Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı Severek evlendiği kocasını öldüren Rümeysa: Bana köle hayatı yaşattı         
12:32
Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı Son seçim anketinde şaşırtan sonuçlar! HDP ve MHP baraj altı kaldı, en büyük sıçramayı İYİ Parti yaptı         
12:07
Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı Bu görüntü Türkiye'den! Trafiği umursamadan otoyolun ortasında namaz kıldı         
11:42
Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı Afganistan ordusu, Taliban'a nasıl boyun eğdi? Cevap hayalet taburlarda saklı         
10:10
16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı 16 yaşındaki kuzeniyle evlenemeyen 41 yaşındaki adam dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı         
07:58
Billur Kalkavan'a Billur Kalkavan'a "En ilginç nerede cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusu soruldu! Açık açık yanıt verdi         
22:09
Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor Seray Sever'in genç eşiyle yatak pozuna takipçilerinden beğeni yağıyor         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2021 15:41:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: SAK-E, afet bölgesine umut oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement