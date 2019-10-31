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Son Dakika Güncel SAK timi bu kez 'atık' için daldı

SAK timi bu kez "atık" için daldı

9 dakika önce

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne dikkati çekmek için Dicle Baraj Gölü'nde atık topladı.

SAK timi bu kez

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne dikkati çekmek için Dicle Baraj Gölü'nde atık topladı.

Diyarbakır'da geçen yıl kurulan SAK timinde görev yapan 2 astsubay, 3 uzman jandarma, 2 uzman erbaş, sorumluluk bölgesindeki Diyarbakır'ın yanı sıra Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Bingöl, Batman ve Mardin'de doğal afetler ile suda kaybolan ve yardım isteyenlere yönelik arama kurtarma faaliyetleri yürütüyor.

Kurbağa adam, cankurtaran, dalış amirliği, basınç odası operatörü, bot operatörü, ilk yardım, karışım gazlı dalış eğitimlerini alan jandarma personelinden oluşan tim, suda boğulma ve kaybolan kişilerin vaktinde müdahale ile bulunabilmesi için adeta zamanla yarışıyor.

Kimi zaman bulanık kimi zaman hırçın sularla boğuşan tim, cansiperane görev yapıyor.

SAK timi bu görev aşkıyla sorumluluğundaki 9 ilde çalışmalara katılıyor.

Gölden kamyon lastiği çıkardılar

Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alarak farkındalık oluşturan SAK timi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne destek için Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'ne dalış yaptı.

Akarsu ve göletlerin atıklardan arındırılmasının suda yaşayan hayvan popülasyonu ve dalış turizmine etkisine dikkati çeken dalgıçlar, gölü kamyon lastiği ve plastik gibi atıklardan arındırdı.

Diyarbakır, Jandarma, Dicle, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:10 Kaynak: AA
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