SAK Timleri, Tunceli'de Baraj Gölü'nde kaybolan vatandaşı bulmak için seferber oldu - Son Dakika

Türk Deniz Kuvvetlerine ait Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timleri, Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaybolan vatandaşı bulmak için arama-kurtarma faaliyetlerine teknolojik imkanları da kullanarak çalışmalara katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada "Deniz Kuvvetlerimize ait Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timimiz, Tunceli'deki Uzunçayır Baraj Gölü'nde kaybolan bir vatandaşımızı arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak amacıyla teknolojik imkanları da kullanarak çalışma yürütüyor" ifadelerine yer verildi. - ANKARA