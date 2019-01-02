Saka, 2019 Mesaisine Muhtarlar ile Başladı
2 saat önce
2019'un ilk mesai gününde Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, muhtarlar ile bir araya gelerek mesaisine başladı.
2019'un ilk mesai gününde Balıkesir
'in Edremit
Belediye Başkanı Kamil Saka
, muhtarlar ile bir araya gelerek mesaisine başladı.
Her ay düzenli olarak göreve geldiği günden bu yana bir araya gelmeye özen gösteren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yeni yılın ilk iş gününde ilk toplantıyı muhtarlar ile yaparak onlara verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kamil Saka Ocak ayı toplantısında muhtarların sorun ve isteklerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "47 mahalle muhtarımızla her ay düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve yapacağımız çalışmalar hakkında görüştüğümüz Muhtarlar Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantının ardından Doyran
Mahalle Muhtarımız Ali Rıza Sakallı'nın doğumgününü kutladık."dedi. - BALIKESİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:09 Kaynak: İHA
Son Dakika! MHP Samsun İl Başkanı Görevden Alındı, Milletvekili Erhan Usta Disipline Sevk Edildi
Barbaros Şansal'ın Türkiye'ye Hakaret Eden Videosuna Tepki Yağdı
Deneme Sınavında Skandal Soru! Şişli ile Kadıköy'deki Çocukların Ezanı Duymadığı ve Ramazan'ı Hissetmedikleri İfade Edildi
Son Dakika! YSK Duyurdu! Yerel Seçimlere 13 Siyasi Parti Katılacak