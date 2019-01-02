Son Dakika Haberleri: Saka, 2019 Mesaisine Muhtarlar ile Başladı

Saka, 2019 Mesaisine Muhtarlar ile Başladı

2 saat önce

2019'un ilk mesai gününde Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, muhtarlar ile bir araya gelerek mesaisine başladı.

Saka, 2019 Mesaisine Muhtarlar ile Başladı, System.String[]
2019'un ilk mesai gününde Balıkesir'in Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, muhtarlar ile bir araya gelerek mesaisine başladı.

Her ay düzenli olarak göreve geldiği günden bu yana bir araya gelmeye özen gösteren Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka yeni yılın ilk iş gününde ilk toplantıyı muhtarlar ile yaparak onlara verdiği önemi bir kez daha gösterdi. Kamil Saka Ocak ayı toplantısında muhtarların sorun ve isteklerini dinleyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka "47 mahalle muhtarımızla her ay düzenli olarak bir araya gelerek mahallelerimizin sorunları, ihtiyaçları ve yapacağımız çalışmalar hakkında görüştüğümüz Muhtarlar Toplantısını gerçekleştirdik. Toplantının ardından Doyran Mahalle Muhtarımız Ali Rıza Sakallı'nın doğumgününü kutladık."dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:09 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Kamil Saka, Güncel
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