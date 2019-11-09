Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı
6 saat önce
Sivas'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:12 Kaynak: AA
Sivas'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.
Sivas'ta ismi açıklanmayan bir kişiye, arkadaşları, şaka yapmak amacıyla kelepçe taktı. Ancak bir süre sonra kelepçenin anahtarının olmadığını fark eden gençler polise başvurdu.
Polis ekipleri de kelepçeyi açamayınca itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekibi, kelepçeyi keserek çıkardı.
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