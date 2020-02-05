Saka avcılarına suçüstü - Son Dakika

Saka avcılarına suçüstü
6 saat önce
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda kaçak avlanan iki kişiyi suç üstü yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:21 Kaynak: İHA
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda kaçak avlanan iki kişiyi suç üstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda yapılan kontrolde avlanması ve beslenmesi yasak olan saka kuşu avlayan iki kişiyi yakaladı. Zanlıların yanlarında bulunan 5 adet saka kuşuna yeniden doğaya bırakılmak üzere el konuldu.
Ayrıca avcıların yanında bulunan bir adet ağ ve 3 adet kafese de el konuldu. - KAYSERİ
Son Dakika THY, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı tüm seferlerini durdurdu Ulaştırma Bakanı Turhan, Sabiha Gökçen'deki uçak kazasının sebebini açıkladı Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken kaza geçiren 5 polis yaralandı Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından yaralı olarak kurtulan yolcuların ilk görüntüleri ortaya çıktı