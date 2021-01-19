Şaka Değil! 'Kaka Treni' Geliyor - Son Dakika

Bu da fikir olmaktan çıkıyor!

İngiltere'de insan ve hayvan dışkısı, yemek atığı ve diğer gıda atıkları ile çalışan otobüsten sonra şimdi de aynı fikirden yola çıkılarak üretilen çevreci tren geliyor. 120 yolcu kapasiteli 'BioUltra' tren devlet destekli önerilerden biri.

BioUltra tren hava kirliliğini ve sera gazlarını azaltma hedefi ön plana alınarak geliştirildi.

İklim değişikliği hepimizi etkileyen bir sorun ve bu konuya yeni çözümler arayan,yeni planlar üretmeye devam eden bilim adamları kendilerine yeni ortaklar bularak sağlam adımlarla ilerliyorlar.

Dünya'da karbondioksit ve diğer zararlı emisyonlarla hava kirliliği yaratan yakıtlar yerine organik atık kullanmanın bu kirliliği büyük oranda azaltması bekleniyor.

İngiltere'de 90 milyon ton hayvan gübresinin yüzde 3'ünün işlendiğini düşünürsek Biomethane üretmek için 'malzeme!' hemen hemen sınırsız diyebiliriz.

ÇEVRECİLER İÇİN BÜYÜK HABER

Temiz, bütçeye uygun ve güvenli taşımacılık için ilk öncelik kırsal bölgelere tanınıyor. Bu arada pandemiyi de unutmamışlar ve yolcuların COVID veya herhangi diğer virüslerden korunmasını sağlayan yepyeni bir hava temizleme filtre sistemi de geliştirmişler.

Bazı eski dizel trenlere de ufak tadilatlarla uyarlanması mümkün olduğu söylenen bu teknoloji, çevreciler için büyük bir haber.

Üretiminin bu yıl başlaması beklenen tren umarız gezegenimiz için çığ gibi büyüyen bir akımın öncülüğünü yapar.