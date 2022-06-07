Şaka değil: ROKETSAN, SpaceX'e rakip oluyor! - Son Dakika
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Şaka değil: ROKETSAN, SpaceX'e rakip oluyor!

07.06.2022 00:12
Şaka değil: ROKETSAN, SpaceX'e rakip oluyor!

ROKETSAN, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi için geliştirilen roketin motoru için farklı bir alana yöneldi. İşte detaylar...

Türkiye, uzun yıllardır Savunma Sanayii alanında yaptığı yatırımların bir sonucu olarak, uzaya gitmesini sağlayacak roketlerin kapısını araladı. Yaklaşık 40 yıllık bir sürenin ve binlerce kişinin alın terinin ardından, sonunda ROKETSAN çatısı altında yakın gelecekte görebileceğimiz bir roket ortaya çıktı.

ROKETSAN, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi için roket geliştiriyor!

Şu anda Göktürk uyduları başta olmak üzere yerli ve ithal sahip olduğumuz tüm uyduları başta SpaceX olmak üzere yabancı şirketler aracılığıyla uzaya gönderiyoruz. Hatta önümüzdeki yıl Ay'ın yüzeyine ilk teması gerçekleştireceğimiz programda da yerli olarak geliştirilen uzay aracını da atmosferin dışına Elon Musk'ın Falcon 9 roketi taşıyacak.

Şaka değil: ROKETSAN, SpaceX'e rakip oluyor!

Fakat ROKETSAN, MUFA (Mikro Uydu Fırlatma Sistemi) adında yeni bir roket geliştiriyor. İlk olarak ise 2026-2027 yıllarında test fırlatması yapılacak. Fakat ROKETSAN İleri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı tarafından paylaşılan bilgiye göre rokette bazı yapısal değişiklikler yapıldı.

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İlk tasarlanan versiyonda 100 kilograma kadar olan yükü, 400 km'ye taşıması planlanıyordu. Yani LEO yörüngesine götürmeye yetecekti. Fakat yapılan geliştirmelerin ardından yük kapasitesi 400 kilograma kadar çıkartıldı. Menzili ise 550 km civarında olacak.

Bunu başarabilmek içinse kriyojenik roket motor teknolojilerinin ağırlıklı olarak kullanılacağı belirtiliyor. Tabii bu sistem yalnızca mikro uyduları taşımak için tasarlanıyor. Yine geliştirme aşamasında olan ve tahminen 2030'a kadar testlerine başlayacak diğer 2 roket ise hem menzil hem de yük taşıma kapasitesi olarak 3 veya 4 katına ulaşacak.

Şaka değil: ROKETSAN, SpaceX'e rakip oluyor!

Bunun yanı sıra bir diğer gelişme TÜBİTAK tarafında yaşanıyor. TÜBİTAK SAGE Enerjik Sistemler Koordinatörü Ömer Sümer, tekrar kullanılabilir, dikey inişli roket çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Tabii bu noktada donanım kadar yazılımın da oldukça önemli olduğunu SpaceX'in denemelerinde gördük.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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