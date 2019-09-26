Son Dakika Haberleri: Saka Kuşu
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Saka Kuşu

1 saat önce

"Saka Kuşu"John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak.

"Saka Kuşu"

John Crowley'nin yönettiği; Ansel Elgort, Nicole Kidman, Finn Wolfhard, Sarah Paulson, Aneurin Barnard, Luke Wilson ve Jeffrey Wright'in başrollerinde oynadığı "Saka Kuşu" izleyici ile buluşacak.

Peter Straughan'ın senaryosunu kaleme aldığı film; annesi Metropolitan Sanat Müzesi'ne yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybettikten sonra varlıklı bir aile tarafından evlat edinilen Theodore Decker'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Saka Kuşu

Jeffrey Wright, Sarah Paulson, Nicole Kidman, Ansel Elgort, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:39 Kaynak: AA
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