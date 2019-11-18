Son Dakika Haberleri: Saka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL ceza
Son Dakika Güncel Saka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL ceza - Son Dakika

Saka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL ceza

7 saat önce

ZONGULDAK'ta koruma altındaki saka kuşlarını yakalayan iki avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce toplam 12 bin 539 TL ceza kesilirken, ele geçirilen 10 saka kuşu doğaya salındı.

Saka kuşu avcılarına 12 bin 539 TL ceza, System.String[]

ZONGULDAK'ta koruma altındaki saka kuşlarını yakalayan iki avcıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce toplam 12 bin 539 TL ceza kesilirken, ele geçirilen 10 saka kuşu doğaya salındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak Bağlık Mahallesi ve Alaplı ilçesinde, koruma altındaki saka kuşlarının avlandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, 2 kişiyi suçüstü yakaladı. 2 avcıya, 7 bin 425 TL tazminat ve Kara Avcılığı Kanununa Muhalefet'ten de 5 bin 114 TL idari yaptırım olmak üzere toplam 12 bin 539 TL idari para cezası uygulandı.  Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü yaptığı açıklamada, "Olay mahallinde suçüstü yakalanan Bağlık mevkiindeki şahsın yanında 3, Alaplı ilçesindeki şahsın yanında 7 olmak üzere, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesi'nce koruma altına alınan toplam 10 saka kuşu tespit edildi. İl Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan 10 saka, veteriner hekimce gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından doğaya salındı" denildi.


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Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:53 Kaynak: DHA
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