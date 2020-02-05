Son Dakika › Güncel › Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza - Son Dakika
Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza
6 saat önce
KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kaçak saka kuşu avlayan 2 kişiye toplam 8 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kaçak saka kuşu avlayan 2 kişiye toplam 8 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda yasa dışı avlananlara yönelik denetim yaptı. Kontrollerde kaçak avlandığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların ağ ve kafes kullanarak yakaladığı saka kuşları ile 3 kafes ve ağa el konuldu. Kuşlar doğaya bırakılırken, 2 avcıya toplam 8 bin 900 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anının görüntüleri ortaya çıktı Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın enkazından 2 yaralı çıkarıldı Görgü tanığı, Pegasus Hava Yolları'na ait uçağın kaza anını anlattı Sahiba Gökçen'de kaza yapan uçağın radar ekran görüntüleri ortaya çıktı