'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika

'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis

ANTALYA'da, eğlence merkezinde Ali Laçin'i (41) 'şaka olsun' diye doğrulttuğu silahıyla başından tabancayla vurarak, öldüren Burak Sarıoğlu, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ANTALYA'da, eğlence merkezinde Ali Laçin'i (41) 'şaka olsun' diye doğrulttuğu silahıyla başından tabancayla vurarak, öldüren Burak Sarıoğlu, 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarıoğlu'nun duruşmadaki son sözü, "Böyle olsun istemedim" oldu.

Olay, geçen yıl 24 Kasım'da, Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Ali Laçin, Burak Sarıoğlu ve arkadaşı M.E., Şehit Ahmet Küçükadalı Caddesi'ndeki eğlence merkezine geldi. Bir süre sonra Sarıoğlu, iddiaya göre, merkezden çıkarak, araçtaki ruhsatsız tabancayı alıp, tekrar içeri girdi. Laçin'i tabancayla başından vuran Sarıoğlu, olay yerinden kaçtı. Ali Laçin yaşamını yitirirken, Burak Sarıoğlu ise yaklaşık 10 kilometre uzakta polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Sarıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten insan öldürmek' suçuyla yargılanan Burak Sarıoğlu, savunmalarında maktulün sevdiği bir arkadaşı olduğunu belirterek, "Arkadaşım M.E. ile tavernaya gittik. Kapıda çalışanlarla karşılaştım. İş yeri sahibi Ş.K. ve M.A. ile bir süre sohbet ettik. Onlar içeri geçti. Maktulle ayaküstü sohbet etmeye devam ettik. Bana, 'Yine silahla mı geldin? Burada silah attırmayız' dedi. Ben de arabada bulunan, babamdan kalma şahsi silahı alıp, geri döndüm. Biz Türklerde bir anlayış vardır 'yapılmaz' deyince 'yaparım' içgüdüsüyle silahı şaka olsun diye doğrulttum. O esnada maktul koluma vurdu ve silah kendiliğinden ateş aldı. İstemeden gerçekleşen bu olaydan dolayı pişmanım" diye ifade verdi.

SAVCI MÜEBBET İSTEDİ

Burak Saroğlu dün son kez hakim karşısına çıktı. Sarıoğlu duruşmaya SEGBİS ile katılırken, şikayetçiler ve taraf avukatları salonda yerlerini aldı.

Cumhuriyet Savcısı, Burak Sarıoğlu hakkında istediği 'kasten insan öldürme' suçundan müebbet mütalaasını tekrarladı.

SANIK AVUKATI 'KAZA' DEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Onur Aktan, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktulün silah konusunu açmaması halinde silahın ortaya çıkmayacağını belirterek, "Olayın kazayla olduğu çok açık. Tanıklar da aynı doğrultuda ifade vermişlerdir. Sanığın, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan ve tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

'BÖYLE OLSUN İSTEMEDİM'

Sanık Burak Sarıoğlu ise son sözünde, üzgün olduğunu belirterek, "Kaza ile de olsa böyle olsun istemedim" dedi. Mahkeme heyeti, Burak Sarıoğlu'nu 'kasten insan öldürme suçu'ndan önce ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Ardından, sanığa iyi hal uygulayan heyet, cezayı 25 yıla indirdi.


Öğretmenler Günü, Antalya, Laçin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 11:28 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Şaka olsun' diye doğrulttuğu silahla arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis - Son Dakika
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