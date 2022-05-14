Şaka yapmak isterken kuzeni alnından vurarak öldürdü - Son Dakika

Antalya'da gece saatlerinde Kepez ilçesi Baraj Mahallesi 5896 sokakta bulunan gecekonduda iddiaya göre Abuzer Ünder, tabancasını temizlemek için çıkartıp, masaya koyduğu sırada yanına gelen kuzeni A.N., şarjörü olmayan tabancayı Ünder'e çevirip, tetiğe bastı. Tabancanın ateş almasıyla alnından vurulan Abuzer Ünder, yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ünder, yakınları tarafından çağrılan ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ünder, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ünder'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAZAYLA PATLADIĞINI SÖYLEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, A.N.'yı gözaltına aldı. İfadesinde tabancanın kazayla patladığını ve Abuzer Ünder'in ölümüne neden olduğunu belirten A.N., çok üzgün olduğunu söyledi. Akrabası Abidin Ünder, "Yaşanan olay herkese ders olsun. Kimse silahla oyun oynamaya kalkmasın" diye konuştu. Abuzer Ünder'in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verilecek.