Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika
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Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor

25.02.2022 11:57

Edirne'de Mehmet Ramiz Nevrekop, şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın attığı 2 yumruk sonrası komaya girdi. Nevrekop yaşam mücadelesi verirken, onu hastanelik eden Makas ise tutuklandı. Pişman olduğunu belirten Makas, "Kendisini uyardım ama şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum" diye konuştu.

16 Şubat gecesi, Saraçlar Caddesi'nde Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşıyla birlikte restorana gitti. Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas ile sohbet etmeye başladı.

MONTUNUN RENGİYLE İLGİLİ ŞAKAYA YUMRUKLA KARŞILIK VERDİ

Sohbet sırasında iddiaya göre Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı. Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu.

KOMADA YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşam mücadelesi veren Nevrekop'un halen uyutulduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

Arkadaşına şaka yaparken yoğun bakımlık oldu

"BİR ANDA SİNİRLENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM"

Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas ise ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Mehmet Ramiz Nevrekop ile çok iyi arkadaş olduklarını anlattı. Arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını polis merkezinde öğrenen Makas'ın zaman zaman gözyaşı dökerek, "Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi. Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şakalaşmayla başlayan ve Mehmet Ramiz Nevrekop'un hastanede yaşam mücadelesi vermesine neden olan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Özkan Makas'ın, Nevrekop'a yönelip bir süre konuşmasının ardından yumruk atması görülüyor. Nevrekop ise aldığı darbelerle yere yığılıp hareketsiz kalıyor. Makas ve çevredekiler, yerde hareketsiz kalan Nevrekop'u kendisine getirmek için bir süre müdahale ediyor.

Arkadaşına şaka yaparken yoğun bakımlık oldu
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Motosiklet, Sigara, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Şaka yaptığı arkadaşı yumruk attı, yaşam mücadelesi veriyor - Son Dakika


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