Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika
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Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

07.03.2022 11:14
Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü

Edirne'de arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan kişi yaşam mücadelesini kaybetti.

Edirne'de arkadaşının attığı tokatla bayıldıktan sonra hastanede tedavi altına alınan kişi yaşam mücadelesini kaybetti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 16 Şubat'tan bu yana yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Ramiz Nevrekop (44) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Mehmet Ramiz Nevrekop'a Saraçlar Caddesi'ndeki bir restoranda koruma görevlisi arkadaşı Özkan Makas'ın birkaç kere tokat atması güvenlik kamerasına görüntülerine yansımıştı.

Tokat sonrası bayılan Nevrekop, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Gözaltına alınan Makas, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Makas, ifadesinde arkadaşı Nevrekop'un montunun rengiyle ilgili yaptığı şakalara sinirlenmesi sonrası tokat attığını belirtmişti. Nevrekop, kentteki bir motosiklet kulübünün başkanlığını da yürütüyordu.

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Tıp Fakültesi Hastanesi, Trakya Üniversitesi, Edirne, Tokat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şaka yaptığı arkadaşının attığı tokatla bayılan kişi, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika


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