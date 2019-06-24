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Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu

23 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) bir anda suda çırpınmaya başladı.

Şaka yaptığı zannedilen genç, boğuldu, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesinde, ailesiyle gittiği piknikte ırmağa giren Tayfun Karaşahin (16) bir anda suda çırpınmaya başladı. Yakınlarının şaka yaptığını düşündüğü Tayfun, bir anda gözden kayboldu. Jandarma ekiplerince başlatılan arama çalışmasıyla, Tayfun'un cansız bedenine ulaşıldı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Sarıabalı Mahallesi Şahin Tepesi'ndeki Köprüçayı Irmağı kenarında bulunan Serik Belediyesi'ne ait piknik alanında meydana geldi. Deniztepesi Mahallesi'nde oturan Karaşahin ailesi, piknik yapmak için bölgeye gittiğinde, Tayfun Karaşahin ırmağa girdi. Bir süre sonra Tayfun, suda çırpınmaya başladı. Ailesi ve çevredekiler Tayfun'un önce şaka yaptığını sandı. Kısa sürede durumun ciddi olduğunu anlayan yakınları ve çevredekiler, Tayfun'u kurtarmak için suya atladı anca çocuk bir anda gözden kayboldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ile İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) ekipleri tarafından bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Kaymakam Haluk Şimşek ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Ece de takip ettiği aramada, yaklaşık 2 saatin sonunda Tayfun'un suya girdiği noktanın yaklaşık 100 metre ilerisinde cansız bedenine ulaşıldı. Tayfun Karaşahin'in yakınları, acı haberi alınca sinir krizi geçirdi. Tayfun Karaşahin'in cansız bedeni Serik Devlet Hastanesi morguna konuldu.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:30 Kaynak: DHA
Antalya, Jandarma, serik, Güncel
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