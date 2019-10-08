Son Dakika Haberleri: "Şaka yaptık" deyince serbest kaldılar
Son Dakika 3. Sayfa 'Şaka yaptık' deyince serbest kaldılar

"Şaka yaptık" deyince serbest kaldılar

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde çaldıkları motosikleti 2 gün sonra terk eden şahıslar "Şaka yaptık" deyince mahkemece serbest kaldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde çaldıkları motosikleti 2 gün sonra terk eden şahıslar "Şaka yaptık" deyince mahkemece serbest kaldı.


Olay, Mevlana Mahallesi Çoşkun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.C.'ye ait 55 JZ 673 plakalı motosiklet evinin önünden çalındı. Motor hırsızlarını yakalamak için çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri motosikleti 2 gün sonra Samsun- Sinop karayolu Çetinkaya Düğün Salonu yakınında terk edilmiş bir vaziyette buldu. Hırsızlık olayını gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, şahısların kimliklerini tespit etti. Kimlikleri tespit edilen A.D. ve M.B. ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.


"Gezmek için almıştık, arkadaşımıza şaka yaptık" demeleri üzere motosiklet sahibi M.C. şahıslardan şikayetçi olmadı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edilen A.D. ve M.B. çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. - SAMSUN

Samsun, Sinop, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 04:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Samsun silahla yaralama şüphelinden gazeteciye ben sana neden çekiyorsun diye soruyor muyum
Annesini öldürüp "Paralel evrende bir şey olmuştur" diyen caniye müebbet hapis verildi Otomobiliyle köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti Boşanma aşamasındaki eşinin evine giden şahıs reddedilince kendini camdan attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 18:54:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Şaka yaptık" deyince serbest kaldılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]