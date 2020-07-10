'Şaka yaptım' dedi, silahla tehditten tutuklandı - Son Dakika

'Şaka yaptım' dedi, silahla tehditten tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışırken tabanca çıkartan Koray Altıntaş (31), gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde oturduğu sitenin güvenlik görevlileriyle tartışırken tabanca çıkartan Koray Altıntaş (31), gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinde şaka yapmak için silah çıkardığını söyleyen Altıntaş, tutuklandı.

Olay, çarşamba günü Alanya'nın Tosmur Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi. Site sakini Koray Altıntaş, gürültü yaptığı gerekçesiyle sitenin güvenlik görevleri tarafından uyarınca tartışma çıktı. Bu sırada Altıntaş, tabanca çıkardı. Kendilerine silah çekilen güvenlik görevlileri polise bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri, Koray Altıntaş'ı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Koray Altıntaş, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinde, şaka yapmak amacıyla silah çektiğini söyleyen Altıntaş, çıkarıldığı Alanya Sulh Hakimliği'nce 'silahla tehdit' suçundan tutuklanarak, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 12:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Şaka yaptım' dedi, silahla tehditten tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:16 İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:45 Kazakistan'da koronavirüsten daha ölümcül zatürre salgını tehlikesi! Bu yıl 1.772 kişi hayatını kaybetti 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 02:27 Erdoğan'ın nikah şahidi olduğu Hamza Gedikoğlu, Cumhurbaşkanı Danışmanlığı'na atandı 01:43 Ayasofya'nın geleceği hakkında kararın çıkacağı gün UNESCO'dan diyalog çağrısı 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir 22:38 Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
19:10
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
18:13
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı
18:02
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
17:02
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Okan Buruk'tan Manchester United yorumu: Galatasaray'la elediğimizde imkansız diyorlardı, favoriyle eşleştik
15:37
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
iPhone ve iPad'lerde uygulamalar çöktü
15:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 19:29:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Şaka yaptım' dedi, silahla tehditten tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]