ŞAKA, YOĞUN BAKIMLIK ETTİ - Son Dakika
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ŞAKA, YOĞUN BAKIMLIK ETTİ

25.02.2022 11:30

EDİRNE'de Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın (43) attığı 2 yumruk sonrası komaya girdi.

EDİRNE'de Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop (44), şaka yaptığı arkadaşı Özkan Makas'ın (43) attığı 2 yumruk sonrası komaya girdi. Nevrekop, hastanede yaşam mücadelesi verirken, tutuklanan Makas ise ifadesinde Çok pişmanım. Bana gelip şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum dedi.

Olay, 16 Şubat gecesi, Saraçlar Caddesi'nde meydana geldi. Adrianapoli Motosiklet Kulübü Başkanı Mehmet Ramiz Nevrekop, arkadaşıyla birlikte restorana gitti. Sigara içmek için dışarı çıkan Nevrekop, restoranın koruma görevlisi olarak çalışan arkadaşı Özkan Makas ile sohbet etmeye başladı. Sohbet sırasında iddiaya göre, Nevrekop, Makas'a montunun rengiyle ilgili şaka yaptı. Buna sinirlenen Makas, Nevrekop'a 2 kez yumruk attı. Aldığı yumruklarla yere yığılan Nevrekop, hareketsiz kaldı. Bilincini yitiren Nevrekop, çağırılan sağlık ekibince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülürken yolda kalbi durdu. Doktorun müdahalesiyle kalbi yeniden çalıştırılan Nevrekop, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Yaşam mücadelesi veren Nevrekop'un halen uyutulduğu ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.

'BİR ANDA SİNİRLENDİM, ÇOK ÜZGÜNÜM'

Polis ekiplerinin olaydan sonra gözaltına aldığı Özkan Makas ise ifadesinde, büyük üzüntü yaşadığını belirterek, Mehmet Ramiz Nevrekop ile çok iyi arkadaş olduklarını anlattı. Arkadaşının sağlık durumunun ağır olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını polis merkezinde öğrenen Makas'ın zaman zaman gözyaşı dökerek, Çok pişmanım. Bana gelip, şaka yaptı. Şakanın dozunu artırınca kendisini uyardım ama o şakalaşmayı sürdürünce bir anda sinirlendim ve vurdum. Çok üzgünüm dediği öğrenildi.

Özkan Makas, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan şakalaşmayla başlayan ve Mehmet Ramiz Nevrekop'un hastanede yaşam mücadelesi vermesine neden olan olay, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Özkan Makas'ın, Nevrekop'a yönelip bir süre konuşmasının ardından yumruk atması görülüyor. Nevrekop ise aldığı darbelerle yere yığılıp hareketsiz kalıyor. Makas ve çevredekiler, yerde hareketsiz kalan Nevrekop'u kendisine getirmek için bir süre müdahale ediyor.

ŞAKA, YOĞUN BAKIMLIK ETTİ
ŞAKA, YOĞUN BAKIMLIK ETTİ
ŞAKA, YOĞUN BAKIMLIK ETTİ

YORUMLAR
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Saraçlar Caddesi, Motosiklet, Sigara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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