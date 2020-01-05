Şakacı kıraathane - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 45 yıldır kıraathane işleten Ferudun Türkmen, kıraathanesine ilk kez gelen müşterilerine yaptığı şakaların yanı sırada astığı para koleksiyonlarıyla oldukça dikkat çekiyor.



Tahtaköprü Mahallesi'nde babasından devraldığı kıraathaneyi işleten Ferudun Türkmen, kıraathanesine ilk kez gelen müşterilerine yaptığı şakalarla ve işverene verdiği ayrı ortamla herkesini dikkatini çekmeyi başarıyor. Bazı kişiler yakınlarını ve arkadaşlarını kıraathaneye getirerek, burada kendilerine şaka yapılmasını sağlıyor. Bu kıraathaneye gelen müşteriler oldukça mutlu oluyor.



Kıraathane sahibi Ferudun Türkmen, bu işi çocukluğundan bu yana yaptığını belirterek, "Burasını daha önce rahmetli babam işletiyordu, ben de kendisinden 45 yıl önce devraldım. Biraz farklı ortama çevirdik. Buraya gelip çay ve kahve içenler tarafından hatıra olarak eski paraları bıraktılar. Ben de bunları güzel bir şekilde çerçeve ederek duvara astım. Bir para koleksiyonu yaptım. Gelen müşteriler ve misafirlerin çok hoşuna gitti. Bu şaka olayı ise ben İnegöl'de bir iş yerinde çay doluymuş gibi bir bardak aldım. Önce gelenler benden çay istediklerinde bundan götürüyordum. Onlar da bu bardağı alarak inceliyorlardı ve çay olmadığını belirtip, 'biz senden çay istedik' diye esprili şekilde çıkış yapıyorlardı. Sonra biz bunu gelen insanların üzerine dökülmüş havası verdik. Oldukça ilginç tepkilerle karşılaştık. Ortam bir anda şenlendi. Hatta bazıları bu şakanın ardından eşini dostunu getirip onlardan habersiz şaka yapılmasını istiyorlar. Yani buraya gelen herkes oldukça mutlu bir şekilde ayrılıyor, bu da bizi mutlu ediyor. Kahve içmek isteyenlere de kısa bir şaka yapıyoruz. Gelen müşterilerimize büyük mü yoksa küçük mü kahve istersiniz diye soruyorum. Küçük isteyenlere mini bir fincan, büyük isteyenlere ise büyük bir fincan kahve varmış gibi götürüyorum. Onlar da bir anda şaşırıp kalıyorlar. Sonra gerçeği öğrenince gülümsüyorlar" dedi. - BURSA