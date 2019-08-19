Son Dakika Haberleri: Sakal gürleştiren öneriler
Son Dakika Güncel Haber

Sakal gürleştiren öneriler

2 saat önce

Sakalını gürleştirmek isteyen erkekler için tüyolar paylaşıldı.

Sakal gürleştiren öneriler, System.String[]
Sakalını gürleştirmek isteyen erkekler için tüyolar paylaşıldı. Gür sakala ulaşmada düzenli beslenmenin ve periyodik bakımın etkisini büyük olduğu belirtiliyor.

Son dönemlerde erkekler arasında büyük bir popülarite kazanan sakalın estetik görümü için güçlü ve sağlıklı olması gerekiyor. Saat ve gözlüğün ardından son dönemlerde erkeklerin yeni tutkusu haline dönüşen sakal ve bakımıyla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayan e-ticaret platformu sakalbaba.com, daha gür sakallar için yapılması gerekenleri sıraladı.

Paylaşılan öneriler şu şekilde sıralandı:

"Sabırlı olun

Sakal sıklığı ve modeli fark etmeksizin sakalın ihtiyacı olan en önemli etkenin kişinin iradesi olduğunu unutmayın. Dolayısıyla sizin bir parçanız olan ve gerektiği yerde sizi temsil dahi eden sakallarınızı gürleştirmek için sabırlı olun.

Periyodik bakım

Sosyal yaşamın bir parçası haline gelen sakallara özenle ve sabırla periyodik olarak bakım yapılmalıdır. Özellikle sakal düzenli olarak taranmalıdır. Sakal taramak hem sakalın hava almasını sağlar hem de masaj etkisi yaratarak kan dolaşımını hızlandırır. Hatta sakalları düzenli olarak taramak, çıkan sakalların yönünü ve biçimini şekillendirmekte faydalıdır.

Düzenli beslenin

Sağlıklı ve gür sakallara sahip olmak için stresten uzak durun ve düzenli beslenin. Bu sayede hem cilt sağlığınızı koruyacak hem de kıl köklerinin yapısının güçlenmesine yardımcı olacaksınız. Sağlıklı beslenen ve stresten uzak duran bireylerin sakallarının, dış etkenlerden kaynaklanan bir dezenformasyon söz konusu olmadığı takdirde daha parlak sakallara sahip olduğu görülmektedir.

Gereken zamanı ayırın

Sakal bakımınızı düzenli bir şekilde yaparak sakallarınızın daha gür ve sağlıklı bir görüntüye kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Çeşitli püf noktalar yardımıyla oldukça basit ve günde birkaç dakikanızı ayırarak yapabileceğiniz bazı uygulamalar sayesinde daha gür sakallara sahip olabilirsiniz.

Sakal serumu kullanın

Sakal serumu, içerdiği aktif bileşenler sayesinde sakal ve bıyık köklerini besler ve güçlendirir. Güçlenen ve beslenen sakal ve bıyık kökleri daha güçlü uzar." - İSTANBUL
Gür, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



10 yaşındaki Selin Cebeci, eğlence mekanına yapılan saldırıda maganda kurşununa kurban gitti
TOKİ 20 ilde 212 arsayı satışa sunuyor Eminönü'ndeki alt geçitlerde hayat normale dönüyor (Özel) 35 yıllık silah tamircisi hem polise, hem askere hizmet ediyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:26:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakal gürleştiren öneriler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]