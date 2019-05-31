Son Dakika Haberleri: Sakal-ı Şerif Beypazarı Sultan Alaeddin Camisi'nde ziyarete açıldı
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Sakal-ı Şerif Beypazarı Sultan Alaeddin Camisi'nde ziyarete açıldı

44 dakika önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir Gecesi dolayısıyla vatandaşların ziyaretine açıldı.
Beypazarı Sultan Alaeddin Camisi'nde sedef kaplamalı sandukanın içinde 40 katlı örtü ile kaplı cam tüp içinde korunan Sakal-ı Şerif, tekbirlerle bulunduğu yerden indirildi.
İlçe Müftü Vekili Ahmet Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sakal-ı Şerif ziyaretinin Beypazarı'nın kadim bir geleneği olduğunu söyledi.
Kavas, "Sakal-ı Şerif, her yıl Kadir Gecesinin gündüzünde, öğle namazından ikindi namazına kadar halkın ziyaretine açık tutuluyor. Vatandaşlarımız, Peygamber efendimizin manevi huzurunda bulunabilmek için onun selat-ü selamlarına selam verebilmek için Paşa camisine gelerek ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Ardından da 2 rekat şükür namazı kılıyor dua edip ayrılıyorlar." diye konuştu.
Öte yandan müftülük yetkilileri, ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle ziyaret saatinin akşam ezanına kadar uzatabileceğini duyurdu.
Çok sayıda vatandaş, Sultan Alaeddin Camisi'ne akın ederek Sakal-ı Şerif'i ziyaret etti, dua ederek şükür namazı kıldı.
Sakal-ı Şerif Beypazarı Sultan Alaeddin Camisi'nde ziyarete açıldı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:00 Kaynak: AA
Ankara, Beypazarı, Güncel
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