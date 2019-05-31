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Sakal-ı Şerif dualarla ziyarete açıldı

2 saat önce

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti dua ve tekbirler eşiliğinde ziyarete açıldı.

Sakal-ı Şerif dualarla ziyarete açıldı, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti dua ve tekbirler eşiliğinde ziyarete açıldı.
İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi'ndeki Ulu Cami bulunan Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü ve görevli imamlar tarafından korunduğu kasadan çıkarıldı. 40 bohçaya sarılı Sakal- Şerif dualar eşliğinde açılarak özel kutuda ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif'i görmek isteyenler cami avlusunda uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş, "Sakal-ı Şerif mübarek ramazan ayında Kadir Gecesi'nde ziyarete açılmaktadır. Cuma günü ikindi namazına kadar erkek ziyaretçilere Cumartesi günü ise kadın ziyaretçilere açık olacak" dedi. Sakal-ı Şerif'in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında kurban kesti.


- Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:47 Kaynak: DHA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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