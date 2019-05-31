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Sakal-ı Şerif görücüye çıktı

40 dakika önce

Sakal-ı Şerif görücüye çıktıBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Peygamber Efendimizin 'Sakal-ı Şerif'ini Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde Bursalılarla buluşturdu.

Sakal-ı Şerif görücüye çıktı
BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Peygamber Efendimizin 'Sakal-ı Şerif'ini Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde Bursalılarla buluşturdu.
Sakal-ı Şerif, bugün cuma namazından sonra 16.00'a kadar Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde sergilendi. Kadir gecesi sebebiyle ziyarete açılan Sakal-ı Şerif, vatandaşlardan ilgi gördü. Kimi vatandaşları dikkatlice incelerken, bazıları da başında dua etti. Ayrıca o sırada müzede bulunan Osmangazi Başvaizi İlyas Narin, vatandaşlara Sakal-ı Şerif hakkında bilgi verdi. Ayrıca Sakal-ı Şerif ikindi namazından sonra Muradiye Cami'nde vatandaşlara gösterilecek.
Osmangazi Başvaizi İlyas Narin, "Sakal-ı Şerif, peygamberimize aittir. Peygamberimizin özel berberleri vardı. Onları tıraş ettikleri zaman tüylerini yere düşürmezlerdi. Mutlak süratle, özel kutularında saklarlardı. Zamanla sahabeden diğer Müslümanlar sakalları aldı. Daha sonra elden ele bugüne ulaştı. Sakal-ı Şerif, peygamberimize bağlılığımızı hatırlatır. Kıymetli ve değerlidir" dedi.
Sakal-ı Şerif görücüye çıktı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:02 Kaynak: İHA
Bursa, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Muradiye, Genel
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