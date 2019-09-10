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Sakal-ı Şerif ve tarihi saati çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Sakal-ı Şerif ile 250 yıllık duvar saatini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Sakal-ı Şerif ve tarihi saati çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı, System.String[]

Denizli'nin Babadağ ilçesinde, Sakal-ı Şerif ile 250 yıllık duvar saatini çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Babadağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde durumundan şüphelendikleri M.A'nın Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorgusunu yaptı.

Ekipler, M.A'nın sırt çantasında, 1 Eylül'de Düvenönü Camisi'nden çalındığı belirlenen tarihi saat ile Sakal-ı Şerif'i buldu.

Gözaltına alınan M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Babadağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:30 Kaynak: AA
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