Son Dakika Haberleri: Sakal-ı Şerife ziyaretçi akını

Sakal-ı Şerife ziyaretçi akını

5 saat önce

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Seyit Harun Cami'nde kadınların ziyaretine açılan sakal-ı şerif ziyaretinde izdiham yaşandı.

Sakal-ı Şerife ziyaretçi akını, System.String[]
Konya'nın Seydişehir ilçesinde bulunan Seyit Harun Cami'nde kadınların ziyaretine açılan sakal-ı şerif ziyaretinde izdiham yaşandı.
Seyit Harun Türbesi ve Şeyh Hacı Abdullah Efendi türbesi de ziyaretçi akınına uğradı.

Ramazan Bayramı arifesinde erkeklere, bayrama bir hafta kala ise kadınların ziyaretine açılan Peygamber efendimizin mübarek sakalı şerifini görmeye sadece şehir merkezinden değil, kenar mahalleler ve ilçe dışından da çok sayıda kadın ziyaretçi geldi.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 12:45 Kaynak: AA
Güncel
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