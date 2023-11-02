 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada - Son Dakika

Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:55

İzmir'in Buca ilçesinde yol üzerinde şakalaşırken bir aracın altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı. Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay sonucunda çocuklar hastaneye kaldırılırken, sürücü gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde yol üzerinde şakalaşırken bir aracın altında kalan 2 çocuk ağır yaralandı. Korkunç kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

ARACIN ALTINDA KALDILAR

Bu sabah saat 10.00 sıralarında Ufuk Mahallesi 889 sokakta yerde şakalaştığı iddia edilen Suriye uyruklu H.T. ve H.A.T. (10), A.Ç. idaresinde seyir halinde olan otomobilin altında kaldı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede çocukların ağır yaralı oldukları belirlendi.

Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada

DURUMLARI AĞIR

İki çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenilen çocukların hastanedeki tedavisi sürerken, sürücü A.Ç. ifadesi alınmak üzere gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, çocukların yerde boğuştuğu esnada yoldan gelen bir otomobilin altında kaldığı, daha sonra çevredeki vatandaşların yardıma koşarak çocukları aracın altından çıkarmaya çalıştığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada
Kaynak: İHA

Ufuk Mahallesi, İzmir, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada - Son Dakika


Son Dakika
14:07 Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri! Başkan adaylarının en büyük kozu olacak
14:05 Dilan-Engin Polat çiftine yapılan operasyonun ardından araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülüyor
13:51 Hamas, İsrail ordusu 53. Tabur Komutanı Yarbay Salman Habaka'yı öldürdü
13:42 İsrail ordusunda işler yolunda gitmiyor! Hamas'ın elindeki esir sayısı 242'ye yükseldi
13:37 Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı da gözaltında
13:39 Kayıp adamın cesedi, bazanın altında bulundu
13:28 Güzel fenomen, Cengiz Ünder'in yeni aşkı çıktı! İlk kez birlikte poz verdiler
13:23 İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu görevinden istifa etti
13:05 Evlilik dışı dünyaya getirdiği bebeği fındık bahçesine gömdü! İşte mahkemedeki savunması
12:57 2024 yılının resmi tatil günleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2023 15:05:11. #1.12#
SON DAKİKA: Şakalaşan çocuklar otomobilin altında kaldı: Korkunç kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement