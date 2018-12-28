Şakalaşırken Cam Yerinden Çıkmış

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahil caddesinde bulunan belediye otobüs durağındaki camın nasıl ve kimler tarafından kırıldığını araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi.

Bursa'nın İznik ilçesinde geçtiğimiz günlerde sahil caddesinde bulunan belediye otobüs durağındaki camın nasıl ve kimler tarafından kırıldığını araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Olayın sanıldığı gibi bir saldırı olmadığı, şakalaşan çocukların çarpması sonucu camın kırıldığı ortaya çıktı



Olay, 25 Aralık günü meydana geldi. Göl Sahil Caddesi'nde bulunan otobüs durağı camının kırılmasını araştıran polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, kimliklerini tespit ettiği 16-17 yaşlarındaki 8-10 kişilik grubun şakalaştığı sırada durağın pano direğine çarptığını, camın yerinden çıkıp düşerek kırıldığını, olayın şoku ile çocukların korkup kaçtığını tespit etti.



Otobüs durağının panosuna çarparak camın kırılmasına sebebiyet veren şahıs hakkında kamu malına zarardan işlem yapılacağı öğrenildi. - BURSA

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