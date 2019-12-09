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Şakalaşırken pompalı tüfekle arkadaşını vurdu

6 saat önce

Gaziantep'te iş yerinde şakalaştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.

Şakalaşırken pompalı tüfekle arkadaşını vurdu, System.String[]

Gaziantep'te iş yerinde şakalaştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Şehitkamil Oto Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirci dükkanında Mert Ahmet E. ile iş arkadaşı G.G pompalı tüfekle şakalaşmaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu Mert Ahmet E. karnından yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:46 Kaynak: AA
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