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Şakalaşırken pompalı tüfekle arkadaşını vurdu
6 saat önce
Gaziantep'te iş yerinde şakalaştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Gaziantep'te iş yerinde şakalaştığı arkadaşı tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Şehitkamil Oto Sanayi Sitesi'nde bir oto tamirci dükkanında Mert Ahmet E. ile iş arkadaşı G.G pompalı tüfekle şakalaşmaya başladı.
Tüfeğin ateş alması sonucu Mert Ahmet E. karnından yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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