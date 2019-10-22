Son Dakika Haberleri: Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü
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Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü

1 saat önce

Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine süren genç gözaltına alındı.

Şakalaşmak için aracını arkadaşlarının üzerine sürdü, System.String[]

Eskişehir'de kullandığı pikabı şakalaşmak amacıyla arkadaşlarının üzerine süren genç gözaltına alındı.

75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'da, kullandığı 26 VY 074 plakalı pikabı arkadaşlarının üzerine süren İ.D. (18), polis tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan İ.D. hakkında "kasten yaralamaya teşebbüs" ve "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçlarından işlem başlatıldı.

Bir aracın ön kamerasının kaydettiği görüntülerde İ.D'nin, tramvay yolunda yürüyen arkadaşlarının üzerine aracıyla gittiği, daha sonra yaptığı ani manevrayla önce farklı bir aracı tehlikeye düşürdüğü, ardından tanımadığı iki kişinin daha üzerine aracı sürdüğü görülüyor.

Eskişehir, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:28 Kaynak: AA
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