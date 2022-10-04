ŞAKALAŞTIĞI ARKADAŞININ İTTİĞİ RESUL'U KARNINA SAPLANAN CAM PARÇASI ÖLDÜRDÜ - EKİYLE YENİDEN - Son Dakika
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ŞAKALAŞTIĞI ARKADAŞININ İTTİĞİ RESUL'U KARNINA SAPLANAN CAM PARÇASI ÖLDÜRDÜ - EKİYLE YENİDEN

04.10.2022 18:02

TEKİRDAĞ'da markette şakalaştığı arkadaşı tarafından itilmesi sonucu çarptığı kapının camının karnına saplandığı Resul Ilık(27), hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'da markette şakalaştığı arkadaşı tarafından itilmesi sonucu çarptığı kapının camının karnına saplandığı Resul Ilık(27), hayatını kaybetti. Ilık'ın kapıya çarptığı ve dışarıda ilk müdahalesinin yapıldığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Ilık'ın ölümüne neden olan Berk Batı(21), 'Taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı.

Olay, pazar günü saat 20.40 sıralarında Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Pazar akşamı arkadaşı Berk Batı'yı çalıştığı markette ziyarete giden Resul Ilık, bir süre sohbet etti. Daha önce de aralarında sık sık şakalaşan iki arkadaş yine şakalaşırken, Resul Ilık, dışarıya doğru koşmaya başladı. Arkasından kovalayan Batı'nın itmesi sonucu iki arkadaş birlikte marketin giriş kapısına çarparak yere düştü. Yaralanan ikili çevrede bulunanlar tarafından yerden kaldırılırken, Resul Ilık, üzerindeki kıyafeti çıkarırken birden fenalaşarak yere yığıldı. Ilık ile Batı'nın market içindeki kovalama anları ile kapıya çarpıp yere düşmeleri ve dışarıda kendilerine yapılan müdahale anları iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Çevredekilerin ilk yardımı yaptığı Ilık ve arkadaşı Berk Batı, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Dr. Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ilık, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yapılan incelemede ölen Ilık'ın sol alt karın kısmına cam parçasının girmesi sonucu yaralandığı, Berk Batı'nın ise alnında 4 santimetrelik bir kesik olduğu belirlendi.

Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan Berk Batı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Batı, çıkarıldığı mahkemede, 'Taksirli ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklandı. Batı'nın ifadesinde arkadaşıyla şakalaştığı sırada kazanın meydana geldiği ve çok üzgün olduğunu söylediği öğrenildi.

1 GÜN SONRA İŞE BAŞLAYACAKTI

Hayatını kaybeden Resul Ilık'ın Kumbağ Mahallesi'nde bir kasapta çalıştığı ve bir süre önce ayrıldığı belirtildi. Kasap dükkanının sahibi İbrahim Uyanık, Ilık'ın kendisine gelerek yeniden çalışmak istediğini söylediğini belirterek, "Ben de daha önce 14 ay kadar çalışmıştı. Ayrılıp, memleketi Kayseri'ye gitti. Ardından bana gelip yeniden çalışmak istediğini söyledi. Ben de kendisini çok seviyorum ve çalışkan biri olduğu için pazartesi günü gelip başlamasını söyledim. Kaza meydana gelmesi ertesi gün işe başlayacaktı" dedi. Olayı öğrendiğinde büyük üzüntü yaşadığını anlatan İbrahim Uyanık, "Marketteki arkadaşıyla sık sık şakalaşırlardı, iyi arkadaşlardı. O günde market içinde şakalaşmışlar ve kaza meydana gelmiş" dedi.

KAYSERİ'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Resul Ilık'ın cenazesi, Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Ilık'ın cenazesi memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine götürüldü. Camii Kebir Caminde kılınan cenaze namazına, Ilık'ın yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ilık, ilçe mezarlığında toprağa verildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Süleymanpaşa, Tekirdağ, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞAKALAŞTIĞI ARKADAŞININ İTTİĞİ RESUL'U KARNINA SAPLANAN CAM PARÇASI ÖLDÜRDÜ - EKİYLE YENİDEN - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞAKALAŞTIĞI ARKADAŞININ İTTİĞİ RESUL'U KARNINA SAPLANAN CAM PARÇASI ÖLDÜRDÜ - EKİYLE YENİDEN - Son Dakika
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