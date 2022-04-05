Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı - Son Dakika

KAYSERİ'de, lise öğrencisi H.M. (15), okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı (15) çakıyla bacağından yaraladı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'ndeki mesleki ve teknik anadolu lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, 10'uncu sınıf öğrencisi H.M., okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı çakıyla bacağından yaraladı. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, M.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, H.M. de polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.