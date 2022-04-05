Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı - Son Dakika
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Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı

05.04.2022 15:47
Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı

KAYSERİ'de, lise öğrencisi H.M. (15), okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı (15) çakıyla bacağından yaraladı.

KAYSERİ'de, lise öğrencisi H.M. (15), okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı (15) çakıyla bacağından yaraladı.

Olay, Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Mahallesi'ndeki mesleki ve teknik anadolu lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, 10'uncu sınıf öğrencisi H.M., okul bahçesinde şakalaştığı sınıf arkadaşı M.A.'yı çakıyla bacağından yaraladı. İhbarla okula gelen sağlık ekipleri, M.A.'yı ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürdü. M.A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, H.M. de polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı
Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı
Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı
Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı
Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı
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Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şakalaştığı sınıf arkadaşını çakıyla yaraladı - Son Dakika


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