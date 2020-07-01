"Sakalıkesik Ovası Sulama" projesi ekonomiye yılda 68 milyon 448 bin lira katkı sunacak - Son Dakika

"Sakalıkesik Ovası Sulama" projesi ekonomiye yılda 68 milyon 448 bin lira katkı sunacak

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sakalıkesik Ovası Sulaması" projesinin, 3 bin 422 kişiye istihdam sağlayıp ülke ekonomisine 68 milyon 448 bin lira katkı sunacağı bildirildi.

Erzurum'da, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sakalıkesik Ovası Sulaması" projesinin, 3 bin 422 kişiye istihdam sağlayıp ülke ekonomisine 68 milyon 448 bin lira katkı sunacağı bildirildi.

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DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Sakalıkesik Ovası Sulaması inşaatında çalışmaların hızla devam ettiği aktarıldı.

DSİ'nin tarımda modern

sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı

sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak, yerleşim yerleri ile tarım

arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığı anlatılan açıklamada, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da konuya ilişkin açıklamasında, Sakalıkesik Ovası'nda bulunan inşaatta çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Projenin tamamlanmasıyla Sakalıkesik Ovası'ndaki 114 Bin 80 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacağını anlatan Yıldız, "Sulama projesinin tamamlanması ile

dekar başına 600 Türk Lirası gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 68 milyon 448 bin Türk Lirası katkı ve 3 bin 422 kişiye de istihdam alanı sağlanmasını hedefliyoruz. Ayrıca iş kapsamında 5 bin metre CTP borusu, 20 bin metre de HDP

borusu döşenmesi ile bin adet şebeke üzeri sanat yapısının bitirilmesi hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Devlet Su İşleri, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 10:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Sakalıkesik Ovası Sulama' projesi ekonomiye yılda 68 milyon 448 bin lira katkı sunacak - Son Dakika

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